لحاجزي الإعلان العاشر.. تفاصيل تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورا جديدة لشقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.

وقال يونس، عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيسبوك: "مبروك لحاجزي الإسكان الاجتماعي بمدينة العبور الجديدة".

وتابع: "هذه عمارات الياقوت بالحي الـ 14 إسكان اجتماعي نموذج 90 مترا ضمن الإعلان العاشر".

وأكد أن المهندس أحمد علي، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أصدر تكليفات بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الزراعة واللاند سكيب.

وأشار إلى أن الموقع يضم 806 عمارات بعدد 19344 وحدة سكنية، والمدرجة في خطة التسليم لحاجزيها قريبا جدا.