أمطار خفيفة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الأحد بدرجات الحرارة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة.

ويسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضافت الهيئة، في بيان، السبت، أنه يوجد نشاط للرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وأكدت الهيئة أن أهم الظواهر الجوية تتمثل في وجود شبورة مائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما يوجد فرص أمطار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: