أول رد رسمي على أنباء إقامة مشروع سكني على معبد سنوسرت بالمطرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حقيقة ما يثار بشأن إقامة وحدات سكنية ضمن مشروع أهالينا 4 على معبد سنوسرت الأول في حي المطرية.

وقال صابر، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم السبت، إن هذا الكلام عار تمام من الصحة، ويؤدي إلى إثارة البلبلة فقط بين المواطنين.

وأكد نائب محافظ القاهرة أنه تم التنسيق بشكل تام قبل بدء تنفيذ أي أعمال في المنطقة ولا يوجد أي آثار في منطقة البناء.

وتابع الدكتور إبراهيم صابر: قبل بدء العمل تم التنسيق مع وزارة الآثار والحصول على موافقتها ببدء تنفيذ الأعمال.

وواصل نائب المنطقة الشرقية: الأرض كانت ملك لوزارة الأوقاف وتم عمل جسات للتربة قبل بدء تنفيذ الأعمال ولو كنا لقينا أي حاجة ليها علاقة بآثار أكيد مكناش اشتغلنا.

كان حسام لبيب، رئيس حي المطرية السابق، تفاصيل تطوير منطقة المسلة الموجودة في نطاق الحي.

وقال لبيب، في وقت رئاسته لحي المطرية، لمصراوي، إن هذه المنطقة تمتد على مساحة 54 فدانا ومن المقرر إقامة منطقة سكنية فيها.

وأضاف رئيس الحي، أنه سيتم إقامة منطقة أهالينا 4 من أجل نقل سكان المناطق غير الآمنة وذلك استكمالا لجهود المحافظة في تطوير المناطق غير الآمنة.

وأشار حسام لبيب إلى أن المشروع يتضمن إنشاء حوالي 39 عمارة سكنية، موضحا أنه سيكون بها جزء استثماري.

وتابع رئيس الحي: هذه المنطقة المحيطة بالمسلة عانت من الإهمال وكان بها تجمعات كبيرة من القمامة والتي تم رفعها وإخلاء المنطقة استعدادا لتنفيذ المشروع.

وأكد رئيس حي المطرية السابق على أنه من المقرر الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا من تاريخ بدايته على أرض الواقع.