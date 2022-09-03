في 30 يومًا.. الداخلية تنفذ 2 مليون حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، على مدار شهر، في تنفيذ تنفيذ 2331994 حكم قضائي متنوع.

وشملت هذه الأحكام، 8907 حكم جناية، و718991 حكم حبس جزئى، و124414 حكم مستأنف، و1156758 حكم غرامة، و322924 حكم مخالفة.

وفى مجال ضبط القضايا النوعية، تم إعادة 3 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 590 قضية أحداث وضبط 19494 قضية مرافق عامة، وكشف غموض 346 حادث خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة بإجمالى 549 متهمًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.