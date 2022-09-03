المشدد 3 سنوات لمتهمين بالتجار بالمواد المخدرة في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة بحلوان.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز قتلان، وعضوية المستشارين رأفت محمد القاضي و محمد شرف الدين محمد وأمانة سر عمر عاشور.

وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بأنهم في دائرة قسم حلوان حازا وأحرزا بغير قصدي الاتجار والتعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرين مخدرين الحشيش والكلونازيبام، كما أحرزا بقصد التعاطي جوهرا مخدرا الحشيش.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية والتي تتحصل بأنه وحال مرور نقيب بوحدة مباحث قسم حلوان بسيارة الشرطة بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن، ويرافقه قوة من أفراد الشرطة لمح المتهمين بجوار إحدى السيارات المتوقفة على جانب الطريق ويتبادلان تدخين سيجارة ينبعث منها دخان كثيف ولما دنا منهما اشتم رائحة احتراق مخدر الحشيش، وبضبطهما واستخلاص السيجارة منهما وجد بها خليط من التبغ وقطع بنية اللون صغيرة الحجم تشبه جوهر الحشيش المخدر ، وبتفتيش المتهم الأول عثر بطيات ملابسه على علبة كبريت بها خمس قطع بنية اللون ثبت معمليا أنها للحشيش المخدر، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بطيات ملابسه على اثنتي عشر قرص بأغلفتها مدون عليها عبارة أبتريل، تحقق معمليا أنها للكلونازيبام، وأقرا للضابط بتعاطي سيجارة المخدر وبحيازة وإحراز مخدر الحشيش وأقراص ابتريل المخدرة.