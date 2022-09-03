الأمن العام: ضبط 5941 قضية مخدرات بمضبوطات بلغت 109 مليون جنيه في شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 5941 قضية اتجار في المواد المخدرة، خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال شهر.

وأثمرت جهود الحملات عن في مجال مكافحة المخدرات، عن ضبط 5941 قضية مواد مخدرة، أبرز ما ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 1233.717 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 837.356 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 164.941 كيلو جرام، وكمية من مخدر القات وزنت 45.600 كيلو جرام وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 39.527 كيلو جرام.

ونجحت الجهود في ضبط كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 25.621 كيلو جرام وكمية من مخدر الفودو وزنت 8.45 كيلو جرام و كمية من مخدر الكوكايين وزنت 1.700 كيلو جرام و كمية من مخدر الأفيون وزنت 1.295 كيلو جرام و 91.914 ألف قرص مؤثر و 37.298 ألف قرص لعقار الترامادول و19.714 ألف قرص كبتاجون و3 قضايا غسل أموال، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 109.000.000 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.