كشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة لتضررها من سرقة شخص للمدفن الخاص بأسرتها بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيس بوك" متضمناً استغاثة إحدى السيدات لتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على المدفن الخاص بأسرتها بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، السبت، إنه بالفحص تبين تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من (السيدة المشار إليها - مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) لتضررها من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالاستيلاء وتغيير معالم ورقم المدفن الخاص بأسرتها والكائن بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبسؤاله نفى بما جاء بأقوال المُبلغة.

تم إخاذ الإجراءات القانونية.