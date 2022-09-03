المرور X شهر: ضبط 4 مليون مخالفة مرورية ورفع 1503 سيارة متهالكة من الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال شهر، عن تحرير 4169991 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 1238934 مخالفة تجاوز السرعات المقررة، والمرور على عدد 1037 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 617 من سائقي حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع الحالات، فحص 638 مركبة تبين مخالفة 19 مركبة لشروط الصلاحية الفنية وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 16260من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد 759 سائق منهم، وتم اجراء حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية حيث تم رفع 1503 سيارة – 222 دراجة ناري

وفى مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 41093 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة" كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو استعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط عدد 4963 مخالفة أجهزة صوتية ، 6346 مخالفة أجهزة ضوئية ، 14481 مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص ، 15263 مخالفة ملصقات وضبط عدد 182 محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية"، بمضبوطات بلغت 831 أجهزة صوتية – 2098 أجهزة ضوئية - 3216 ملصقات مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.