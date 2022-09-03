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وكالة الدواء الأوروبية تحذر من متحورات جديدة لفيروس كورونا الشتاء المقبل

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القاهرة - سامية سيد - حذرت وكالة الدواء الأوروبية، من متحورات "جديدة كليا" لفيروس كورونا هذا الشتاء، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت الوكالة الأوروبية قد أجازت استخدام لقاحين "ثنائي التكافؤ" من تطوير شركتى "فايزر/بيونتيك" و"موديرنا"، مضادين لـ (كوفيد-19) والمعدلين لمكافحة السلالة المتحورة "أوميكرون".

وقالت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، إن "اللقاحين ثنائى التكافؤ يستهدفان الفيروس الأصلي الذي ظهر بمدينة ووهان الصينية في عام 2019 والمتغير BA.1 الناجم من المتحور أوميكرون".

وأضافت وكالة الأدوية - التي تتخذ من العاصمة الهولندية أمستردام مقرًا لها - أن اللقاحين اللذين تم دعمهما للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق هما "أول لقاحات معززة مضادة لـ (كوفيد-19) معدلة موصى بها للموافقة عليها في الاتحاد الأوروبي".

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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