شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تشكيل برامج للجامعات وفقا للاحتياجات الخاصة بسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أن الجامعات الأهلية لها دور فى تطوير منظومة العملية التعليمية وتحديدا الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية، وذلك من محور جودة التعليم المصرى وتنوع فرص الالتحاق بالجامعات.

وأضاف الدكتور أيمن عاشو، يجب أن يكون هناك ربط فى التعليم العالى مع خطط الدولة ومشروعاتها المستقبلية، ونعمل وفق رؤية الدولة الاقتصادية ل 2030 بمعنى أن هناك أقاليم فى مصر مليئة بفرص العمل لو تم تفعيل هذه الأنشطة الاقتصادية ، مثل الزراعة والصناعة والتجارة والنقل وهناك تعاون مع الوزارات حول الرؤية المستقبلية .

وتابع وزير التعليم العالى، أن خريج الجامعة والباحث فى التعليم العالى يساهم فى تحقيق الرؤية ، وتبدأ العمل على البرامج الدراسية فى الجامعات لإيجاد خريج يستطيع أن يندمج فى رؤية الدولة فى خط التنمية .

واستطرد الدكتور أيمن عاشور ، أن تلك الأنشطة يخرج منها فرص عمالة وبالتالى يكون البرامج فى الجامعات الجديدة يجب وان يتماشى مع احتياج سوق العمل، مشيرا إلى أن الجامعات الحالية مركزة فى الدلتا ، موضحا أن الخطط المقبلة التوسع فى سيناء ومطروح وجنوب الوادى ، مع وضع تصور للتخصصات للجامعة بما يكون لها علاقة بالرؤية التى تحتاجها الدولة .

وتابع وزير التعليم العالى ، ندرس التوجه إلى المناطق التى بها مقومات محددة وتشكيل برنامج وتخصص وفقا للاحتياجات الخاصة لتوطين الجامعات فى الأقاليم وعلاقتها بسوق العمل ، واى برنامج يتم تصميمه يعمل على التاهيل لسوق العمل .

وأشار وزير التعليم العالى إلى التوزيع الديموغرافي ، موضحاً أن الهرم السكانى والزيادة السكانية حتى عام 2030 و2052 يظهر لنا احتياجات الدولة للجامعات وتكون تلك الجامعات بطاقة استيعابية 20 ألف طالب بما يحقق الربط بين جودة التعليم ومستوى التعليم .

ولفت إلى أن البرامج التى نعمل عليها لخدمة المجتمع وتنمية الموارد الإقليمية وتلك تتمكن من تشكيل الخريج بما يتماشى مع سوق العمل ، بحيث يكون الخريج مهيأ بالجدارات والمهارات ، وان يكون غير محمل بمعارف كثيرة حيث أن المعرفة من السهل الوصول إليها ولكن على وعى الطلاب بأسلوب التفكير والابتكار وان يكون قادر على لتغيير مجالات العمل.