شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الاجتهاد له ضوابط ويحتاج لتأهيل وليس كل واعظ فقيها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته للمؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد يومى 24 – 25 سبتمبر الجارى، تحت عنوان: الاجتهاد ضرورة العصر "صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه"، مؤكدا أن ذلك دعما كبيرا لموضوع المؤتمر ودعمه المستمر لنشر الفكر الوسطى الرشيد، وترسيخ أسس العيش المشترك بين الناس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى تحضيرى، لوزير الأوقاف، في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد يومى 24 – 25 سبتمبر الجارى، تحت عنوان: الاجتهاد ضرورة العصر "صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه"، وذلك لعرض بعض الأمور الهامة الخاصة بالمؤتمر.

وأضاف جمعة، أن المؤتمر يأتي في ظل توجيهات الرئيس بإعمال العقل في فهم النص والحفاظ على الثوابت، والعمل على بناء جيل من الأئمة المستنيرين، لافتا إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الأخيرة على إعادة مقارئ القرآن الكريم في المساجد ومقارئ كبار القراء ومقارئ الجمهور التى تجاوزت نحو 2600 مقرأة للجمهور تقام يوم الجمعة بعد صلاة العصر بالإضافة إلى مجالس الإفتاء ومجالس الإقراء العلمي، والبرنامج الصيفى للطفل بالمساجد، وتابع جمعة: "خلال أيام سيتم إصدار الجزء العشرين من سلسلة رؤية للنشء".

وأكد وزير الأوقاف، أنه تم تحديد واختيار موضوع المؤتمر بعناية شديدة، لافتا إلى أن من أهم محاور المؤتمر هو أهل الاجتهاد، فالعلم الشرعي ليس كلأ مباحا لغير المتخصصين، قائلا:"الاجتهاد له ضوابط ويحتاج إلى تأهيل وإعداد كبير وهناك فارق بين الجانب الوعظي والاجتهاد ويمكن أن يكون إنسان عالما كبيرا وليس لديه القدرة على الوعظ فليس كل واعظ فقيها أو عالما".

ويتناول المحاور التالية :

المحور الأول : الاجتهاد ضرورة ملحة في عصرنا الحاضر.

المحور الثاني : صور الاجتهاد وضوابطه .

المحور الثالث : المجتهدون وإعدادهم .

المحور الرابع : نماذج عصرية ملحة في المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها ، مثل :

- التعامل بالعملات الافتراضية.

- تدويخ الحيوان قبل ذبحه .

- موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية .

- المحور الخامس نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسي.