شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء يوصى بتحديد عدد مرافقى المرضى بالمنشآة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مايكل يوسف عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء الذي ختم أعماله أمس الجمعة، إن المؤتمر الذي ضم نقابات الأطباء الفرعية والنقابة العامة للأطباء ناقش في أولى ورش العمل مشكلة الاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها، كما بحث زيادة وفيات شباب الأطباء في الفترة الأخيرة، وأعلن توصيات الورشة كالآتي:

أولاً: بالنسبة للتعدي على الأطباء:

1- التواصل الدائم مع وزارة الصحة لعلاج أى قصور بالخدمة الطبية بالمستشفيات وإصلاح بيئة العمل لسد عجز الأطباء، وتوفير كافة المستلزمات اللازمة لأداء الخدمة الطبية.

2- تحسين طريقة تواصل الأطباء مع المرضى وذويهم عن طريق:

* عمل دورات حول مهارات التواصل لشباب الأطباء من الامتياز والنواب.

* عمل محاضرات بخصوص لوائح آداب المهنة وحقوق المريض – حقوق الأطباء .

3- التواصل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهات الإعلامية المختلفة لزيادة وعي المجتمع لدور الأطباء وتسليط الضوء على النماذج المشرفة للأطباء مع التصدي لمحاولات تشويه الأطباء بعدم نشر أى قضايا طبية منظورة أمام القضاء أو نشر الرأي والرد الطبى فى الوقائع غير المنظورة أمام القضاء .

4- التواصل مع وزير* الداخلية لبحث الآتي :

* تفعيل شرطة تأمين المستشفيات.

* التنسيق في حالات التعامل مع وقائع التعدي على المنشآت الطبية أو مقدمي الخدمة الطبية .

5- التواصل مع مجلس النواب للآتي :

* متابعة مناقشة وإصدار قانون المسئولية الطبية .

* المطالبة بصياغة قانون خاص بالتعدي على المنشآة الطبية ومقدمي الخدمة يتضمن غرامة على المعتدى وتحمله قيمة التلفيات وتعطيل الخدمة الطبية وتغليظ عقوبة الإعتداءات.

6- مطالبة جهات العمل بالآتي :

* التعاقد مع جهات معتمدة لتوفير أفراد أمن لجهات العمل مع رقابة إدارة جهات العمل لكفاءة عمل كل الأفراد.

* تحديد أعداد المرافقين لكل مريض داخل المنشآة الطبية .

* تركيب كاميرات فى أقسام الطوارىء والاستقبال مع مراعاة حق خصوصية المريض .

الإعلان عن جهة تقديم شكاوى المرضى بشكل واضح فى جميع أقسام المستشفى .

* الإعلان عن عقوبة التعدي على الأطباء بشكل واضح للمرضى وذويهم .

7- قيام النقابات الفرعية بعمل :

• خط ساخن لاستقبال شكاوى الأطباء بخصوص وقائع الاعتداء .

• تعيين مستشارين قانونيين للنقابة الفرعية للحضور والتواجد بجانب الأطباء فى وقائع الاعتداء مع ممثلي الدعم القانونى من أعضاء مجلس النقابة الفرعية .

• التواصل بين مجالس النقابات الفرعية والجهات الأمنية بالمحافظات لتفعيل القوانين الخاصة بالاعتداء على الأطباء .

• تفعيل دور النقابة المجتمعي لتحسين صورة الأطباء مثل لجنة" مصر العطاء " والقوافل الطبية.

ثانياً: زيادة وفيات شباب الأطباء :

١- تحديد ساعات العمل وتكون إلزامية طبقاً للقانون .

٢- تحسين أجور الأطباء.

٣- يتم عمل نظام لاكتشاف أى أمراض مزمنة أو إجهاد مزمن .

٤- التنبيه على إدارة جهات العمل لمراجعة سكن الأطباء لضمان ملائمته لاستخدام الأطباء .

٥- مطالبة رؤساء الجامعات على ضرورة مراعاة ظروف شباب الأطباء وعدم استغلال حاجاتهم العلمية أو المادية وحسن المعاملة معهم .

٦- عمل استطلاع رأي شباب الأطباء بواسطة موقع النقابة العامة أو الجامعات عن أعباء ومعوقات العمل .

٧- مخاطبة جهات التكليف بوزارة الصحة لتقليل الاغتراب بين المحافظات وفي حالة ضرورة الاغتراب يكون فى نفس النطاق الجغرافى.

٨- حق الطبيب فى اعتبار الوفاة أثناء وبسبب الإجهاد في العمل، وفاة اصابية.

ثالثاً: ميثاق الشرف للدعاية الطبية :

١- تفعيل ميثاق الشرف المقدم من قبل النقابة

٢- نشر تجربة نقابتى الجيزة والإسكندرية بخصوص الرقابة على الدعاية للمنشآت والأنشطة الطبية بالتنسيق مع محافظ الإقليم.

٣- استمرار التواصل مع الجهات الرسمية الاعلامية فى الدولة .

رابعاً: تعديلات لائحة آداب المهنة :

إمهال النقابات الفرعية للأطباء فترة زمنية لمراجعة تلك التعديلات وإرسال ملاحظاتهم للنقابة العامة للأطباء لاعتماد التعديلات وعرضها على الجمعية العمومية .