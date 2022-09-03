شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى تحرر بلاغا ضد منتحل صفة يعمل بأحد المراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، من التعامل مع "ت.م.ح" حيث أنه يحمل ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى "مزور" برقم 38946 بتاريخ 22 يوليو 2005، ومُسجل بها بكالوريوس علاج طبيعى تخصص حركى وعضلى.

وأوضحت نقابة العلاج الطبيعى، أنه بالكشف عن المذكور فى سجلات وزارة الصحة وسجلات النقابة العامة تبين عدم وجود هذا الاسم، حيث وجد أنه مزور فى ترخيص مزاولة المهنة، مشيرة إلى أنه يعمل بأحد العيادات فى منطقة عين شمس بالقاهرة، لافتة إلى أنها تقدمت ببلاغ للنيابة العامة، وبلاغ لوزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك ضده، والمركز الذى يعمل به.

وطالبت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، المواطنين بعدم التعامل مع الدخلاء والأدعياء والتأكد من كارنيه مزاولة المهنة الصادر من النقابة العامة للعلاج الطبيعى، والتراخيص المكانية، والإبلاغ عن أى مخالفات.