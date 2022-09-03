شكرا لقرائتكم خبر عن قصر العينى يجرى أول عملية بالعالم لرأب الحويضة لطفل باستخدام الروبوت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة قصر العينى، نجاح فريق طبى جراحى من المستشفى فى إجراء أول عملية على مستوى العالم لطفل لرأب الحويضة من خلال استخدام الروبوت فى إجراء العملية.
وأضاف الدكتور حسام صلاح فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن جهاز الروبوت المستخدم فى إجراء العملية هو cmr وتمكن فى العملية دون مشاكل وفى وقت قياسى.
ووجه المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة الشكر إلى الفريق الطبى على جهوده فى تنفيذ العملية.
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن عن بدء قسم جراحة المسالك البولية بكلية طب قصر العينى؛ استخدام الروبوت الجراحى بوحدة علاج القصور الكلوى وجراحته، حيث يتم استخدام الروبوت فى إجراء الجراحات المتقدمة بالمجان وذلك بدعم من البنك المركزى المصرى.