شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تطوير الطريق التبادلى من إسكندرية الصحراوى لمحور الضبعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طريق جديد ينضم إلى منظومة المحاور المرورية المطورة بمحافظة الجيزة، انطلاقا من خطة الدولة نحو تحقيق رؤية التنمية الشاملة، حيث تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأعمال النهائية لتطوير ورصف وتوسعة الطريق التبادلي بجوار القرية الذكية بطول 3.5 كم، بدءا من طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتي محور الضبعة، وذلك لربط الحركة المرورية بين تلك المحاور.

اطمأن اللواء أحمد راشد، علي جودة الأعمال المنفذة علي الطبيعة بالطريق التبادلي والذي يعد أحد المحاور المرورية الهامة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تولى اهتمامآ بالغآ بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية، ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية بهدف الربط مع مخططات التنمية الشاملة بكافة القطاعات.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن أعمال تطوير الطريق التبادلي شملت علي تنفيذ توسعة الحارات المرورية بإضافة ٤ حارات لنهر الطريق لكي يصل متوسط عرضه في الاتجاهين إلي 36م وإعادة رصفه نظراً لتهالك طبقة الطريق وتطويره وتدعيم الجزر الوسطي والجانبية بالمسطحات الخضراء والأشجار والنخيل لإضفاء المظهر الحضاري ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب أعمدة إنارة حديثة بجانبي الطريق والجزيرة الوسطي ودعمه ببالوعات صرف أمطار، مما يسهم في تيسير الحركة المرورية وتحسين الرؤية البصرية للطريق.

وخلال الجولة كلف محافظ الجيزة الشركة المنفذة علي الفور باستكمال تركيب أغطية علي البالوعات الموجودة بالجزيرة الوسطي وتلافي بعض الملاحظات في أعمال الرصف واستبدال مصادر المياه المستخدمة فى رى المسطحات الخضراء بأخرى وفقا للمواصفات المتفق عليها مع مراجعة أرصفة المشاة، والتأكد من كفاءتها علي أكمل وجه إلى جانب تمهيد ورفع كفاءة أحد الشوارع المتفرعة والمؤدية للشركات والمصانع لتيسير الحركة المرورية .

وشهدت جولة محافظ الجيزة، تفقد أعمال تدبيش وتأهيل ترعة المنصورية بطول 19 كم بدءا من الكيلو 16 وحتي الكيلو 36 وذلك ضمن ملف تبطين الترع والمصارف الجاري تنفيذه بطول (608 كم) علي مستوي المحافظة كمرحلة أولي، حيث تم الانتهاء من تبطين (322 كم)، وذلك ضمن خطة تبطين وتأهيل الترع والمصارف والذي يشهد نقلة حضارية غير مسبوقه تساهم في تحسين البيئة، فضلاً عن الحفاظ على ترشيد المياه وتقليل الفواقد والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية.

وشدد محافظ الجيزة علي رئيس مركز كرداسة برفع مخلفات الرتش الموجودة علي جانبي الترعة والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الرى مع وضع أكمنة وتنشيط الرصد الميداني لضبط السيارات المخالفة التي تلقي المخلفات .

واطلع محافظ الجيزة خلال الجولة علي نسب تنفيذ أعمال تطوير محوري المنصورية والطريق الأبيض بمركز كرداسة، موجها بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت ممكن لما لهما من أهمية مرورية كبيرة في تسهيل حركة المواطنين .

كما تفقد محافظ الجيزة أعمال تغطية أحد القطاعات بترعة المنصورية بطول 50 م بنطاق مدينة كرداسة وذلك لربط القادم من الطريق الأبيض متجهآ إلي محور 26 يوليو وذلك في إطار تطوير شبكة الطرق بالمحافظة .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة و علي القط رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية واللواء خالد عصر رئيس مدينة كرداسة والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق.