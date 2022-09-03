شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تدريبات لطلاب المدارس الفنية بالوادى الجديد لتأهيلهم لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد ، بشأن متابعة الدورات التدريبية التي تنفذها على مهنة اللحام وخراطة المعادن بمركز التدريب المهني بالخارجة لطلبة المدارس الثانوية الفنية، وعقد لقاء مع وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد ممثلى الشباب بالجامعة، فضلاً عن عقد ندوة في مجال المساواة بين الجنسين بجمعية "رجال أعمال الإسكندرية" لعدد 21 عاملا .

قال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد فى تقريره، اليوم السبت، إن إدارة المديرية تابعت من خلال إدارة التدريب المهني سير الدورات التى تنفذها بمركز التدريب بمدينة الخارجة لطلبة المدارس الفنية لإصقال مهاراتهم وتأهيلهم للدخول في سوق العمل .

وأوضح مدير المديرية، أنه تم عقد لقاء مع شباب جامعة الوادي الجديد بمكتبه بديوان المديرية، وذلك لإرشادهم وتوعيتهم بفرص العمل المتاحة ودور وزارة القوى العاملة في الفترة المقبلة، وذلك سواء خلال الدراسة أو بعد التخرج، وكذلك فرص التدريب المهنى المتاحة لشباب الخريجين على العديد من المهن .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم عقد ندوة توعوية حضرها 21 عاملا بمكتب عمل الداخلة، بعنوان "المساواة بين الجنسين فى مكان العمل"، تضمنت العديد من الموضوعات منها أهمية المساواة بين الرجل والمرأة فى مكان العمل، لتحسين الآداء التنظيمي فى العمل، والارتقاء بسمعة المنشأة، وتعزيز الابتكار داخل أعمالها، ومبدأ المساواة بين الجنسين فى الإسلام، فضلاً عن ضوابط وقواعد المساواة.