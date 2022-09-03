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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 7.75 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 2.75 جنيه.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 2.75 جنيه.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 11.5جنيه .

‏‎‏‎- الجزر بـ 9جنيها .

‏‎‏‎- الخيار بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه .

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 6.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 5.5 جنيه .

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 17جنيه.

‏‎‏‎- الليمون بـ 12 جنيها

- فاصوليا 15‎ جنيها.

‏- بامية 27‎ جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.

‏- عنب أحمر 12.5 جنيها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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