شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. التموين ترسل رسالة نصية على بون صرف الخبز لمستحقى زيادة الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في إرسال رسائل نصية لأصحاب بطاقات التموين من الأسر الأولى بالرعاية على بون صرف الخبز لليوم الثالث على التوالى، لإبلاغهم بقيمة الدعم الاستثنائى المقرر لهم والذى يتم صرفه في صورة حزمة من السلع التموينية اعتبارا من أول الشهر الجاري ولمدة 6 أشهر، وتتضمن الرسائل النصية إضافة 100 جنيه لبطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر يتم إضافة 300 جنيه لها.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة أنواع السلع الغذائية مع توفير 30 سلعة وصنفا على بطاقات التموين، وصرف هذه السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين وفقا لعدد الأسر المسجلة بكل بطاقة، وأتاحت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين كافة السلع الغذائية من خلال المنافذ التابعة لها، حيث يتم طرح السلع بأسعار مخفضة من 20 الى 25%، كما قامت الشركة أيضا بتوفير اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، بجانب أيضا صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، كما وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا الى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات طوال فترة جائحة كورونا وحتى خلال الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة بسبب نقص السلع.

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة زجاجة زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة، وصرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن أربعة و2 كيلو للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر، كما شمل التوجيه صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر مع حق المواطن في صرف باقي المستحق من الدعم من أصناف قائمة السلع والتى زادت بـ5 سلع جديدة، وهى مسلى نباتى" سمنة" ودقيق معبأ؛ وطحينة بيضاء وتونه، ومربى ليصل عدد السلع التى تصرف لمنافذ التوزيع إلى 30 سلعة مع عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني المقرر.