شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 8 سفن قمح تغادر أوكرانيا منها واحدة لمصر تحمل 31 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أن مركز التنسيق المشترك المعني بالإشراف على تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الخارج، قد منح الإذن بمغادرة ثماني سفن تجارية اليوم من موانئ أوكرانيا، إحداها تحمل 31 ألفا و 400 طن مترى من القمح وتتوجه إلى ميناء دمياط في مصر، ومن المتوقع أن تتحرك سفينتان أخريان كان قد تأخر موعد مغادرتهما اليوم لتتحرك في الأيام المقبلة.

وأضافت المنظمة، في بيان وزعته اليوم السبت في جنيف، أن إجمالى حمولات الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من الموانئ الأوكرانية الثلاث المتفق عليها فى المبادرة بلغ حتى أمس الجمعة نحو مليون و766 ألفا و531 طن مترى، وذلك من خلال 160 رحلة.

وذكر البيان أن مفتشي مركز التنسيق المشترك كانوا قد قاموا أمس بإنهاء ثماني عمليات تفتيش على السفن الداخلة كما يقوم المفتشون اليوم باجراء ست عمليات تفتيش على سفن داخلة وثلاث على سفن خارجة.

ونوهت المنظمة الدولية إلى أن العمليات تجري وفقا للإجراءات المتفق عليها في مركز التنسيق المشترك حيث يقوم جميع المشاركين بالتنسيق مع السلطات العسكرية الخاصة بهم وغيرها من السلطات ذات الصلة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود.