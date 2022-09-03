شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تعلن توقف محطة زابوريجيا النووية عن العمل بسبب القتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أوكرانيا عن توقف محطة زابوريجيا النووية عن العمل بسبب القتال، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أكدت أن الضربات الأوكرانية على محطة زابوريجيا تشكل تهديدا لأوروبا، كما أن ما تفعله أوكرانيا بهجومها على محطة زابوريجيا يعتبر "إرهابا نوويا"، نافيا نشر موسكو لأسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا النووي أو في محيطها.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية أحبطت عملية استفزازية خططت لها قوات كييف في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، يوم وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب "روسيا اليوم".

ووفقا لتقرير وزارة الدفاع، "نظام كييف خطط للسيطرة على محطة زابوروجيه النووية"، وبحسب الوزارة، فإن العملية التي قامت بها القوات الأوكرانية كان تهدف لاستخدام رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء البعثة كـ "دروع بشرية".