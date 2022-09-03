تحرير 145 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 145523 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 38432 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و2351 مخالفة السير بدون تراخيص، و9 دراجات نارية مخالفة، و7 مخالفات موقف عشوائي، و24 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.