ردد "لا حول ولا قوة إلا بالله".. كواليس ظهور المتهم بـ"مذبحة الريف الأوروبي" في المحكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي وأحمد عادل:

استمعت الدائرة 25 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10 ونص، اليوم السبت، لطلبات دفاع المتهم بقتل مزارع وابنتيه وحفيديه، والمعروفة اعلاميا بـ "مذبحة الريف الأوروبي".

وخلال ظهور المتهم بجلسة المحاكمة ردد قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله".

وطلب الدفاع عرض المتهم على الطب النفسي، وايداعة بمستشفى العباسية، طبقا للمادة ٦٢ من قانون الإجراءات الجنائية للكشف عن مدى قواه العقلية، ليسأل القاضي عن الغرض من طلبه، ليرد الدفاع: "موكلي مجنون".

ونظرت المحكمة الجلسة داخل غرفة المداولة، وخلال اصطحاب المتهم من قفص الاتهام، لعرضه على المحكمة داخل غرفة المداولة، وقف المتهم أمام كاميرات المصورين وهو يردد "محدش يصورني.. لا حول ولا قوة إلا بالله".

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل خمسة؛ مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وأرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم.