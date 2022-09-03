محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تقليد المصوغات للنصب على المواطنين.

تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من مالك محل مصوغات بدائرة القسم بقيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) بمحاولتها إستبدال (عدد 3 جنيهاً ذهبية " مزيفة " بمصوغات ذهبية عبارة عن " خاتم ذهب ، غويشة ").

بالانتقال والفحص تبين قيام المذكورة بالاشتراك مع أربعة أشخاص آخرين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب على محال الذهب من خلال استبدال جنيهات ذهبية مزيفة بمشغولات ذهبية سليمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بأقوال المتهمة الأولى، كما تم بإرشادهم ضبط (٤٢ جنيه ذهب مزيفين غير مغلفين - كمية من المشغولات الذهبية المقلدة - ٥٦ جرام ذهب - ٢١ علبة بلاستيكية فارغة معدة للتعبئة - ٤ فواتير خالية البيانات منسوب صدورها لمحلات مشغولات ذهبية "مختلفة " - ٦ مكبس مختلف الأشكال لصب العملات والمشغولات الذهبية - ٣٣ جنية ذهب مزيفين مغلفين ومطبوع عليها إحدى الماركات جاهزة للبيع - ٦٧ سبيكة "مزيفين" غير مغلفين وآخرى مزيفة مغلفة جاهزة للبيع - مبلغ مالي).

وبمواجهتهم أقر أحد المتهمين بقيامه بتزييف الجنيهات الذهبية بالورشة ملكه بمساعدة اثنين من المتهمين وقيام المتهمتان الأخرتين ببيعها بمحلات الذهب مقابل مبالغ مالية.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب عدد (5) وقائع نصب بذات الأسلوب، وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية من متحصلات وقائع النصب على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.