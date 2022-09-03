"النواب" يستضيف المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

يستضيف مجلس النواب المصري أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي يُعقد خلال الفترة من 4 لـ 5 سبتمبر الجاري بمقر مجلس النواب.

ومن المُقرر أن يشهد المؤتمر مناقشات مُكثفة بين الأمناء العموم للبرلمانات العربية لتبادل الرؤى والخبرات حول السبل المُثلى لدعم البرلمانات من أجل أداء مهامها التشريعية.

كما سيتم عقد ورشة عمل خلال المؤتمر بين الأمناء العموم للبرلمانات العربية تتناول موضوع "اختصاصات الأمين العام في الأمانات العامة للبرلمانات العربية".

وتُمثل جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية بمثابة بيت خبرة برلماني وخُطوة على طريق التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية وتبادل الرؤى والخبرات البرلمانية، والبحث في أفضل السبل التي تضمن دعم عمل البرلمانات العربية في أداء وظائفها التشريعية والرقابية، خدمة لقضايا الشعوب العربية.

جدير بالذكر أن المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، قد تم انتخابه بالإجماع نائبا لرئيس جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية، وذلك خلال أعمال المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي، والذي عُقد بالقاهرة فبراير الماضي.

وجاء انتخاب المستشار أحمد مناع آنذاك بمنصب نائب رئيس الجمعية ليعكس تقدير وثقة الأمناء العموم للبرلمانات العربية بإمكانات وقدرات وخبرات الأمانة العامة لمجلس النواب المصري برئاسة المستشار أحمد مناع.