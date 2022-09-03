"آمنة" يلتقي سفير بعثة الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس اتحاد مدن الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

التقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مع سفير بعثة الاتحاد الأفريقي بالقاهرة بحضور عدد من قيادات البعثة والوزارة.

وأكد وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء، عمق العلاقة التاريخية التي تجمع بين مصر والاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى حرص العديد من الدول الأفريقية على إيفاد ممثلين رفيعي المستوى للمشاركة في اجتماعات اللجنة الثامنة للاتحاد الأفريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية على المستوى الوزاري أو سكرتارية الاتحاد الأفريقي وهو ما يؤكد عمق العلاقات المصرية الأفريقية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن إدارة الاجتماعات تمت على أكمل وجه بالتعاون والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والوزارات الشريكة في الحكومة المصرية وعلى رأسها الخارجية.

وشدد وزير التنمية المحلية على سعي الدولة المصرية لإطلاق طاقات العلاقات بين مصر وأشقاءها الأفارقة في الكثير من المجالات التي تهم مواطني القارة ويأتي على رأسها مجال التنمية المحلية خاصة وأن الوزارة قد استضافت خلال الأسابيع الماضية دورة تدريبية رفيعة المستوى لكوادر التنمية المحلية من 17 دولة أفريقية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

ومن جانبه تقدم سفير بعثة الاتحاد الأفريقي بخالص الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية على الاستضافة المصرية الناجحة لاجتماعات الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية والتي عقدت على مدار 3 أيام بالقاهرة.

كما أعرب سفير بعثة الاتحاد الأفريقي عن سعادته بأن يتم هذا الاجتماع رفيع المستوي بهذا القدر من الأهمية بحضور 25 وزيرا للتنمية المحلية والإسكان والتخطيط والإصلاح الإداري والخدمات العامة بدول قارة أفريقيا وبنكولي إدياو، مفوض الشئون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الأفريقي، وسكرتارية الاتحاد وعدد من كبار المسئولين والخبراء بالدول الأفريقية.

وأكد السفير أن بعثة الاتحاد الأفريقي بالقاهرة تعمل مع وزارة التنمية المحلية لعقد مؤتمر موسع لعرض مبادرة "حياة كريمة" على أبناء القارة الأفريقية، كما أشاد بحسن إدارة جلسات الاجتماعات بالقاهرة خاصة الجلسة التي أدارتها مصر وتم خلالها بحث بنود اتفاقية إنشاء المجلس الأعلى للسلطات المحلية كأحد الإدارات المهمة المرتقبة في الاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى رغبته في قيام وزارة التنمية المحلية بتنبي جدول أعمال اللجنة الثامنة بوصفها أحد أهم لجان المنظمة الأفريقية ومتابعة ما صدر عنها من قرارات خاصة ما يتعلق بتطبيق إعلان القاهرة، معربا عن حرص سكرتارية الاتحاد الأفريقي على تحقيق هذا التواصل وتبني مصر في الإطار الأفريقي للعديد من المبادرات التي طرحت خلال الاجتماعات خاصة ما يتعلق بمبادرة "حياة كريمة" وتقديم هذه التجربة الرائدة للأشقاء في القارة الأفريقية.

وفي السياق ذاته، التقى وزير التنمية المحلية مع نائب رئيس اتحاد مجالس ومدن الكاميرون، حيث نقل له تحيات وتقدير أوجستين تامبا، رئيس الاتحاد.

وشهد اللقاء استعراض آخر تطورات التعاون بين الجانبين في مجال صناعة الأثاث واستيراد الأخشاب واستغلال الميزات التنافسية لمصر والكاميرون في هذا المجال حيث تتميز مصر بالريادة في مجال صناعة الأثاث إقليميا وعالميا وتحتل الكاميرون ترتيب متميز على مستوى الدول المصدرة لمختلف أنواع الأخشاب بالعالم، في إطار الاجتماعات التي عقدت على مدار الشهور الماضية بين الوزارة والوفد الكاميروني والزيارات المتبادلة بين الجانبين.

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية هذا التعاون المشترك في مجال الأخشاب والأثاث وفتح أفاق واعدة لتعاون اقتصادي واستثماري شامل.

وأكد آمنة أن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها العلاقات التجارية والاقتصادية في علاقتها مع الأشقاء الأفارقة بقدر اهتمامها بالعلاقات السياسية الأخوية وزيادة فرص الاستثمار للشركات المصرية بأفريقيا.

ومن جانبه أعرب نائب رئيس اتحاد المدن الكاميروني عن حرص الاتحاد على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بفتح مجالات التعاون بين القطاع الخاص والحكومي في البلدين فيما يخص مجال الأخشاب والأثاث والتنسيق الجيد مع الحكومة الكاميرونية في هذا الشأن خاصة.

وأكد أن الجانب الكاميروني قد استكمل الدراسات الخاصة بتوطين استثمار مهم قريب من الموانئ والغابات الشجرية في الكاميرون، وستقدم الحكومة الكاميرونية كل دعم ومساندة لإتمام الاتفاقات الثنائية في هذا الشأن.