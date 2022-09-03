البحوث الفلكية يحدد موعد انتهاء فصل الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد انتهاء فصل الصيف فلكيا.

وقال شاكر، لمصراوي، اليوم السبت، أن فصل الصيف ينتهي فلكيا يوم 23 سبتمبر من كل عام وهذا موعد ثابت فلكيا لأن دوران الأرض حول الشمس كل عام لا يتغير.

وأضاف رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أنه لا يوجد علاقة بين بداية الخريف فلكيا وانخفاض درجات الحرارة في بدايته، فانخفاض درجات الحرارة يختلف من عام إلى آخر ومن بلد إلى غيره ويعتمد على عوامل كثيرة أخرى مثل اتجاهات الرياح والضغط الجوي والتغير المناخي وخلافه.

وتابع: لا أحد يعلم متى سينتهي الصيف فعليا وتنخفض درجات الحرارة، فقد تنخفض درجات الحرارة قبل أو بعد انتهاء الصيف فلكيا بوقت قصير معتمدة على العوامل الجوية السابق ذكرها.