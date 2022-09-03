الإسكان: طرح محال وصيدليات للبيع بالمزاد العلني بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، طرح 9 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (12 م2 - 54 م2) بأسواق دار مصر، المرحلة الثانية بقطاع الأندلس وسكن مصر جنوب طريق القطامية/ العين السخنة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الاثنين الموافق 19/9/2022.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، في بيان، اليوم السبت، أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز لمن يرغب من المواطنين في المشاركة بالمزاد.

وفي سياق متصل، صرح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم بيع 8 محال تجارية بأنشطة متنوعة وصيدليتين بأحياء المدينة بقيمة 20.5 مليون جنيه.