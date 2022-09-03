حي الدقي: تشميع كافيه بشارع المساحة لإدارته بدون ترخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى صلاح:

تمكن اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقي، بمعاونة قوة أمنية من قسم شرطة الدقي وشرطة المرافق، من ضبط مخالفات تتعلق بإلقاء القمامة في الطريق العام بشارع الدقي وانتظار سيارات النقل الجماعي في غير الأماكن المخصصة.

وبحسب بيان للمحافظة، فقد تم توقيع غرامات فورية على المخالفين، في استجابة لشكاوى المواطنين حيث تم غلق وتشميع كافيه بشارع المساحة لإدارته بدون ترخيص وعرض مؤجره على النيابة العامة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بعدم السماح بالتعدي على الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.