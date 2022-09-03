محافظ القاهرة: تحويل مزارات آل البيت لمتاحف مفتوحة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال التطوير ورفع كفاءة شارع الأشرف بحي الخليفة التي تقوم بها المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة مسار مزارات آل البيت بالقاهرة التاريخية وجعلها متحفا مفتوحا لزوار مقامات آل البيت من مصر والدول العربية والإسلامية.

وشدد محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالشارع الذي سيماثل شارع المعز في الأهمية التاريخية والسياحية من خلال ربط المزارات ببعضها البعض لخدمة رحلات الزوار والمريدين لأشهر أضرحة آل البيت.

وأضاف محافظ القاهرة أن الشارع شهد تطويرا كبيرا للبنية التحتية به عن طريق إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي ورصف الأرضيات بالبازلت وتنفيذ نظم إضاءة تراثية وطلاء واجهات الوحدات السكنية بألوان موحدة بالإضافة إلى تطوير الآثار والمساجد والأضرحة الموجودة بالشارع.

وأشار إلى أن هيئة نظافة وتجميل القاهرة نشرت المزروعات والمقاعد الخشبية بالشارع لتوفير وسائل الراحة لمرتاديه، كما تم ترميم المباني التراثية بالشارع ووضع تصور لاستخدام الفراغات العامة به للحفاظ على روح المكان، كما يتم تنفيذ نافورة مياه بمحيط متنزه الخليفة.

وتأتي شهرة شارع الأشراف من وجود عدد كبير من المساجد والأضرحة والمقامات لبيت آل النبوة، أحفاد رسول الله من ذرية الحسن والحسين حيث يضم الشارع مسجد السیدة نفیسة، ومسجد السيدة رقية بنت علي بن أبي طالب، ومقام عمة الرسول، ومقام بن سيرين، ومقام محمد بن جعفر الصادق، ومسجد وضريح السيدة سكينة بنت الإمام الحسين، وضريح الملكة شجر الدر، وفاطمة خاتون بنت محمد الأشراف بن قنصوة الغوري، والأشرف خليل، وبيت الكريتلية، وينتهي مسار آل البيت بمسجد السیدة زینب وهي الأماكن التي تجتذب محبي آل البيت من كافة أنحاء العالم.

ويتميز شارع الأشراف بطراز معماري تتضح فيه تفاصيل العمارة الفاطمية والأيوبية المكسوة بالنقوش الإسلامية والمشربيات الخشبية.