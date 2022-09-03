الزراعة: تحصين 2.8 مليون رأس ضد الحمى القلاعية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خطة حماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.

وتلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول جهود الهيئة للسيطرة على مرض الحمى القلاعية.

وأشار التقرير، الصادر اليوم السبت، إلى أنه تم توفير 4 ملايين جرعة لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية تم توزيع 3.3 مليون جرعة للمديريات الطب البيطري بالمحافظات ومتبقي 700 ألف جرعة لقاح كرصيد استراتيجي لتلبية احتياجات المديريات من الجرعات للطوارئ.

وأشاد التقرير بجهود معهد بحوث اللقاحات والأمصال البيطرية وشركة ميفاك في إنتاج 4 ملايين جرعة في فترة وجيزة والالتزام بتوريد اللقاحات في الأوقات المتفق عليها.

وأوضح المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية الالتزام بانتهاء تقييم اللقاحات في المواعيد المحددة من خلال حشد وتوفير الموارد البشرية والحيوانات ومشخصات التقييم اللازمة.

وبين التقرير أنه تم تحصين حوالي 2.8 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وتغطية 7101 قرية وتابع من إجمالي 9293 بواقع 76.4% وجار استكمال التغطية التحصينية لجميع قرى المحافظات على مستوى الجمهورية.

كما تم تنفيذ 98 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية في أعمال التحصين.

وأشار التقرير إلى أنه تم عقد 11722 ندوة إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين وترقيم وتسجيل 105662 رأس ماشية وتوزيع 420 ألف رقم بلاستيك على مديريات الطب البيطري المختلفة لأعمال التسجيل والترقيم بالإضافة إلى التوعية بأهمية ومميزات الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية.