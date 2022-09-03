الحوار الوطني: 3 محاور رئيسية لمناقشة قضايا المواطنين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني أنه بدأ رحلته في الاستقرار على القضايا التي تشغل المواطنين، ليتضمّنها في 3 محاور رئيسية وهي: (المجتمعي - السياسي - الاقتصادي).

وقال مجلس الأمناء، في بيان، اليوم السبت، إنه انطلاقا من هذه المحاور تم البدء في تحديد القضايا المطروحة من خلال الرؤى والمقترحات، في عدة لجان فرعية ونوعية لكل محور.

ونتيجة لجهود مجلس أمناء الحوار الوطني في مرحلته التمهيدية وحتى الآن؛ تأتي مرحلة الاستعداد بمقترحات ترشيح المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية.