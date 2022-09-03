برلمانية: توقعات بنمو القطاع السياحي بنسبة تصل لـ 50%



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة سحر طلعت، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن قطاع السياحة سيواصل معدلات النمو المرتفعة خلال العام الجاري عقب عامين من الانعكاسات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي.

وأضافت سحر، في بيان، السبت، أن قطاع المطاعم والفنادق كان على رأس القطاعات التي شهدت نموا خلال العام المالي الماضي متجاوزة 45% مع توقعات بتحقيق نمو يتراوح بين 48% إلى 50% على الأقل خلال العام الجاري، مرجعة توقعاتها إلى أن أوروبا ستتأثر بشدة خلال الشتاء المقبل جراء ارتفاع فواتير تكلفة الطاقة بما يجعل مواطنيها تفضيل قضاء العطلات في مصر توفيرا للنفقات.

وبحسب عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تمثل السياحة الأوروبية الوافدة لمصر سنويا من 70% إلى 75%، إلى جانب نحو 20% للبلدان العربية و10% للجنسيات الأخرى، مطالبة بالاستعداد للموسم الشتوي وتدشين الحملات الترويجية والتسويقية للمنتجعات المصرية سواء في الغردقة أو شرم الشيخ أو في جنوب مصر بالأقصر وأسوان.

وقالت سحر طلعت إن الأزمات تأتي بالتحديات وأيضا تأتي بالفرص، مؤكدة أن فرص مصر السياحية كبيرة جدا خلال الشتاء المقبل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة سواء من حيث الأعداد أو الإنفاق ومعدلات الإقامة.

وأشارت إلى أن الحكومة خلال العام الماضي دعمت وساندت القطاع السياحى بشدة في عمليات الإحلال والتجديد بما يجعله مستعدا لاستقبال الأعداد الكبيرة خلال الفترة المقبلة.