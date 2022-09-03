ذروة النشاط الشمسي.. البحوث الفلكية: ظاهرة تؤثر على درجات الحرارة في هذا التوقيت



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي البحوث الفلكية، إن دورة النشاط الشمسي في المتوسط 11 عاما حيث يزيد النشاط الشمسي حتى يصل إلى ذروته بعد 5 أعوام.

وأضاف شاكر، لمصراوي، اليوم السبت: من المنتظر أن تصل ذروة النشاط الشمسي عام 2025 وقد يؤثر هذا النشاط على كفاءة بعض الاتصالات الفضائية بالأقمار الصناعية وبالطبع على درجة الحرارة في الأرض.

وتابع: الصيف فلكيا ينتهي يوم 23 سبتمبر من كل عام وهذا موعد ثابت فلكيا لأن دوران الأرض حول الشمس كل عام لا يتغير.

وواصل: لا يوجد علاقة بين بداية الخريف فلكيا وانخفاض درجات الحرارة في بدايته، فانخفاض درجات الحرارة يختلف من عام إلى آخر ومن بلد إلى غيره ويعتمد على عوامل كثيرة أخرى مثل اتجاهات الرياح والضغط الجوي والتغير المناخي وخلافه.

واختتم الدكتور أشرف شاكر: لا يعلم أحد متى سينتهي الصيف فعليا وتنخفض درجات الحرارة، فقد تنخفض درجات الحرارة قبل أو بعد انتهاء الصيف فلكيا بوقت قصير معتمدة على العوامل الجوية السابق ذكرها.