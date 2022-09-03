شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق برامج الدعم الفنى المجانى لضمان جودة التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت بقطاع المعاهد الأزهرية أولى سلسلة برامج الدعم الفنى المقدمة للأزهر الشريف والبالغ عددها أربعة برامج، يقدم البرنامج الأول بعنوان "الإطار المفاهيمى لمنظومة ضمان جودة واعتماد التعليم قبل الجامعي".

وتبلغ مدة البرنامج ثلاثة أيام أسبوعيًا بواقع 15 ساعة تدريبية، كما يستمر تقديم سلسلة البرامج حتى نهاية يوم عمل 24 سبتمبر الجارى.

جدير بالذكر، أنه سيتم تنفيذ البرامج بالتوازى فى 6 محافظات وتعد هذه المحافظات مراكز تجميع لباقى المحافظات وهذه المناطق هى "القاهرة – الإسكندرية – الغربية – الأقصر – بورسعيد – أسيوط"، وذلك حرصاً من مؤسسة الأزهر الشريف على تقديم الدعم الكامل والمستمر لجميع المحافظات، وصرح عصام القاضى مدير عام جودة التعليم بقطاع المعاهد أن الفرص التدريبية المقدمة كدعم فنى من الهيئة بالبرنامج الأول فقط بلغت 150 فرصة تدريبية مجانية لرفع كفاءة العاملين بمنظومة الجودة بالأزهر الشريف.