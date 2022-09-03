شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: خطة لزيادة المتدربين على المهن المطلوبة لسوق العمل بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، كشفت فيه عن عقد لقاء بديوان عام المديرية بشأن أنشطة المديرية، حيث تضمن التقرير لقاء مدير المديرية المستشار ياسر سعيد، مع النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، لبحث سبل التعاون بين المديرية وممثلي الشعب في مجلس النواب، والتطرق إلى دعم وتفعيل دور المديرية في المزيد من تدريب وتأهيل وتشغيل جميع الفئات القادرة علي العمل.

وقال "سعيد" في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن اللقاء استعرض الخدمات التي تقدمها المديرية لجميع أهالي الإسكندرية، والتدريب على المهن المختلفة المقدمة في جميع المجالات، وسبل نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وتعليم الحرف المستحدثة والمطلوبة في سوق العمل.

ومن جانبه، أشاد نائب البرلمان بمجهودات المديرية في هذه المجالات وأبدى استعداده للتعاون في سبيل زيادة عدد المتدربين، وكذلك تطوير الورش المزمع التدريب على الحرف الخاصة بها.