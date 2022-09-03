شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. ما أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتوعية طلاب المرحلة الثالثة من الحاصلين على الثانوية العامة، والمُتخلفين عن التسجيل من طلاب المرحلتين الأولى والثانية والطلاب المُستنفذين، بخطوات التقديم لنظام التنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسى 2022-2023؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم على تجنب أى أخطاء قد تحدث فى عملية التنسيق.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن المركز الإعلامى سيقدم حملات توعية مماثلة لطلاب الشهادات الفنية خلال الفترة القادمة لمساعدتهم على التنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد بكل سهولة.
وأشار المتحدث الرسمى إلى وجود قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة فى جمهورية مصر العربية وعلى الطلاب مراجعتها حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.
وأضاف المُتحدث الرسمى أنه يمكن للطلاب مُتابعة كافة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة القادمة من خلال ما ينشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامى للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما ينشر على الموقع الإلكترونى والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى على مواقع التواصل الاجتماعى
وأجاب المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى، على تساؤل حول ما أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني؟
• الكمبيوتر الشخصى للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.
• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، بشرط اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التى أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعى بما يضمن سلامة الجميع .