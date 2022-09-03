شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تفوز بالمركز الأول فى كأس المعرفة للجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت جامعة القاهرة بالمركز الأول فى اللقاء القمى الثانى فى المعلومات العلمية والعامة للجامعات المصرية "كأس المعرفة"، والذى نظمته جامعة عين شمس خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس 2022، حيث استطاع فريق جامعة القاهرة الفوز على جميع الفرق التي قابلته سواء فى دور المجموعات أو الدور النهائى للمسابقة، مما أهله للفوز بالمركز الأول وبفارق كبيرعن أقرب منافسيه الحاصل على المركز الثاني.

وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الطلاب الفائزين على مشاركتهم المُشرفة فى مختلف المحافل وتمثيلهم للجامعة بتميز.

وضم الفريق الفائز كل من: الطالب عبد الوهاب حسن عبد الوهاب من كلية الصيدلة، والطالب أحمد محمد ممدوح من كلية الحقوق، والطالبة نورهان أسامة عبد الحليم من كلية الصيدلة، والطالبة هدى شريف عيد من كلية طب الفم والأسنان.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة بشباب الجامعة المُتميز والمُبدع في مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

ووجه الدكتور محمد الخشت الشكر لإدارة رعاية الشباب بالجامعة وهيئة الإشراف التي أعدت تدريب الطلاب للفوز بالمركز الأول.

وأكد الدكتور الخشت، حرص جامعة القاهرة على تسخير كافة إمكانياتها وتقديم أوجه الدعم للطلاب المبتكرين والموهوبين في شتى المجالات، وتوفير بيئة حاضنة ومُحفزة للموهوبين والمبدعين والنوابغ، باعتبار الجامعة ليست مكانًا لتلقي العلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المُستدامة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مشاركة الطلاب في المسابقات تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه للفرق الطلابية المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير العقل المصري وبناء الإنسان المصري.