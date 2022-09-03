شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الرئاسى الأمريكى لشئون المناخ جون كيرى يزور مصر 7 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيرى إلى مصر لمواصلة المناقشات الجارية مع نظرائه في الحكومة والقطاع الخاص حول تسريع التعاون المناخي العالمي .

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية "أن المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ جون كيرى سيسافر إلى القاهرة، خلال الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر الجارى لمواصلة المناقشات الجارية مع نظرائه في الحكومة والقطاع الخاص حول تسريع التعاون المناخى العالمى قبل المؤتمر السابع والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل".

وتابع البيان أن "الوزير كيري سيشارك أيضا في منتدى التعاون المصري الدولي واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة".

وأضاف البيان أن كيري سيتوجه أيضا إلى جلاسكو بالمملكة المتحدة في 9 سبتمبر لإشراك قادة الأعمال والمنظمات غير الحكومية في الجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي العالمي وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.