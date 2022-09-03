الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت.. وظاهرة وحيدة مسيطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا السبت، طقس حار رطب على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها: "من المتوقع أن تكون درجة الحرارة المحسوسة غدا، كالتالي: "القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، السواحل الشمالية 33 درجة مئوية، شمال الصعيد 39 درجة مئوية، جنوب الصعيد 46 درجة مئوية".

وأضافت الهيئة: "تظهر أيضا السحب المنخفضة صباحا على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، ما يساعد على تلطيف الأجواء".

ووتابعت الهيئة: "تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ما تنقشع سريعا مع شروق آشعة الشمس".​