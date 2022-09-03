محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان النهضة وشارع الجامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة علي متابعة نسب تنفيذ أعمال التطوير بميدان النهضة وشارع الجامعة بحي جنوب الجيزة وذلك في إطار أعمال التطوير الشامل الذي يشهدها القطاع والتي ضمت تطوير

شوارع مراد والبحر الأعظم ونفق عباس و النيل والتحرير وشارل دي جول .

وجه محافظ الجيزة كلا من رئيس حي جنوب وهيئة النظافة بضرورة مراعاة الشكل الجمالي والحضاري أثناء تنفيذ الأعمال والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والأشجار لتحسين الصورة البصرية مع إجراء الصيانات الدوريةلها.

وكلف المحافظ برفع مخلفات الأعمال أولا بأول ورفع كفاءة أرصفة المشاة والبلدورات ومسار سير المواطنين لتسهيل الحركة وعدم إعاقة الحركة المرورية.

كما تفقد محافظ الجيزة نماذج الأكشاك الحضارية الجديدة بأحياء الدقى والعجوزة وهي الخطة التي تنفذ بالعديد من القطاعات لتحسين الشكل الجمالي للطريق والتي وجه المحافظ خلال معاينتها بعدم التعدي علي نهر

الطريق ورصيف المشاة والالتزام بالمساحات المحددة وعدم تجاوزها.

شملت جولة محافظ الجيزة متابعة حالة النظافة والإشغالات بعدداً من الأحياء والتأكد من تواجد ورديات العمل الميداني لرفع المخلفات والتجريد مشدداً على ضرورة ان يكون العمل علي مدار اليوم للحفاظ على الحالةالعامة للطرق.