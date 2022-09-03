نهاد أبوالقمصان في منشور جديد: "في رجالة بتاخد حتة من القرآن وتسيب الباقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تصدرت نهاد أبو القمصان المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، التريند على مواقع التواصل، خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقالت فيه إن القرآن لم يجبر السيدات على إرضاع أولادهن.

وفي منشور جديد لها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت أبوالقمصان: "أصحابي وحبايبي بيقولو لي مش فاهمين أيه موضوع أجر الرضاعة دا؟ ومناسبته أيه؟ أفهمكو يا حبايبي".

وأضافت: "الراجل اللي بياخد حتة من القرآن ويسيب الباقي بنفكره بباقي القرآن لأنه ربنا عادل والقرءان أنصف المرأة ومليان حقوق هنعرفها للستات كلها إن شاء الله، يعني اللي يقول لمراته هتجوز عليكى ودا حقى والشرع بيقول مثنى وثلاث، نقوله طب يا حبيبى براحتك، ادفع اللى عليك الأول، حقوق الستات اللى ربنا قال عليها فى القرآن والشرع برضوا من أول المهر للإنفاق على كل حاجة حتى أجر الرضاعة".

وتابعت: "الراجل الجدع اللي يحسس الست بالأمان ويعاملها بالمودة والرحمة ويعتبرها شريكته وحبيبته، هنقول له ونقول للستات (لاتنسوا الفضل بينكم)؛ وكمان (ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف)، وكل ست تشيل جوزها الجدع فى العين والننى كمان، ومتنازلين عن اجر الرضاعة، خلص الكلام".​