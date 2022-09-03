شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم السبت 3/9/2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت : القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 29 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 26 والعظمى 33

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 27 والعظمى 34

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 25 العظمى 34

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 27 والعظمى 34

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35

رجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 28 والعظمى 42

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 43

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 39