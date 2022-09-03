شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تضبط سلع منتهية الصلاحية قبل طرحها فى الأسواق بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من ضبط سلع منتهية الصلاحية قبل طرحها فى الاسواق حيث شنت مديرية التموين بالجيزة حملة برئاسة هالة غريب وكيل مديرية تموين الجيزة والعميد يحيي زغلول مدير ادارة مباحث تموين الجيزة.

واسفرت الحملة عن ضبط مايقرب من 150 طن مواد غذائية وغير غذائية ما بين منتهية الصلاحية وبدون فواتير كما تم ضبط مصنع لتجهيز وتعبئة السمسم مخالف للاشتراطات صحية وضبط كمية قدرها ٣٠ طن ملح سياحات غير صالح للاستخدام الأدمى كذلك تم ضبط مخزن دقيق بلدى استخراج ٨٧.٥ % كمية قدرها ٤٦ شيكارة دقيق بلدى مدعم وتم التحفظ عليها بمخبز قطاع عام بمنطقة اطفيح .

كما تم ضبط مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص وتم تحرير محضر جنح مزاولة نشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على كميات من السلع الغذائية كميات كبيرة جدا من المواد الاغذيه المختلفة "زيت ، جبن ، أرز ، سمن نباتى ، مكرونه" وضبط ضبط مخزن به 40 طن ملح طعام بدون فواتير وضبط مخزن اسمده زراعية مدعمه محظور بيعها فى السوق السوداء كميه قدرها 127 شيكارة اسمدة تقريبا 6 أطنان ونصف لغرض غير المخصص لها وتم التحفظ عليها .

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه بشان تكثيف الرقابة عَلى الاسواق للتاكد من توافر السلع والتصدى الى مخالفات من شانها الاضرار بصحة المواطن او التلاعب فى السلع المدعمة