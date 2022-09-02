شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طاقة لـ"اكسترا نيوز": لدينا مصادر تغطى نسبة كبيرة من الطاقة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة المتجددة السابق، إن مصر تتمتع بمصادر للطاقة المتجددة تمثل نسب عالية فى خليط الطاقة الكهربائية، والتى تصل إلى 20 % من الحمل الأقصى للجمهورية.

وأضاف الدكتور محمد صلاح السبكى خلال إتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أن مصادر الطاقة التى تتمتع بها مصر تكفى أن تغطى نسبة كبيرة من الطاقة الكهربائية فى مصر قد تصل لـ 60 % عام 2040.

وأوضح أن إستراتيجية الطاقة فى مصر تنص على أن عام 2035 سنصل إلى 42 % من خريطة الطاقة الكهربائية للمستخدمين، كما لدينا فرص لتصدير جزء كبير من هذه الطاقة.

وأكد أن مساهمة مصر فى الطاقة المتجددة بعد حدوث الربط الكهربائى مع الدول سيكون له تداعيات إيجابية بشكل كبير على الطرفين المصرى والأوروبى.