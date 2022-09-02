بـ صعق كهربائي.. التصريح بدفن جثة عامل مات خلال حفل زفاف بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بكرداسة، التحقيق في وفاة عامل نتيجة إصابته بصعق كهربائي في إحدى قرى كرداسة بمحافظة الجيزة.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

وتبين من التحريات الي تجريها المباحث أن العامل خلال تواجده بحفل زفاف أصيب بصعق كهربائي ولقى مصرعه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع شاب نتيجة إصابته بصعق كهربائي في إحدى قرى كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الضحية خلال عمله في تقديم المشروبات لرواد حفل الزفاف، أصيب بصعق كهربائي أسفر عن مصرعه في الحال.

تم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.