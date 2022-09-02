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مؤسسة "أونا" والعاملون فيها ينعون شقيقة محمود الخطيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تنعى مؤسسة أونا للخدمات الإعلامية، المالكة لمواقع (الخليج 365، ويلا كورة، الكونسلتو، وشيفت) شقيقة الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وينعى رئيس مجلس إدارة المؤسسة ورئيس التحرير وكافة الصحفيين والعاملين في المؤسسة، شقيقة الكابتن الخطيب التي وافتها المنية اليوم الجمعة.

وأصدر النادي الأهلي بيانا عبر حساباته الرسمية، نعيا لشقيقة الخطيب، وجاء البيان كالتالي:

(مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي والإدارية، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته.. داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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