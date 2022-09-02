وزيرة الثقافة تنعي رحيل المخرج على عبد الخالق: "مدرسة خاصة في الإخراج"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، رحيل المخرج الكبير على عبد الخالق، الذي وافته المنية منذ قليل عن عمر يناهز 78 عاما بعد صراع مع المرض.

قالت الكيلاني: إن الحركة الفنية فقدت فنانا ذات طابع مميز، حيث يعد مدرسة خاصة في الإخراج، وتميزت أعماله السينمائية بطابعها الخاص الذي وضعها في مكانه خاصة لدى الجمهور والنقاد، وقدمت العزاء لأسرته وتلاميذه وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمده برحمته.

يذكر أن الراحل ولد في 9 يونيو 1944 وتخرج في المعهد عام 1966، ثم عمل مساعدا لفترة ثم اتجه إلى إخراج الأفلام التسجيلية، ومن أشهر هذه الأفلام فيلمه التسجيلي «أنشودة الوداع» الذي حصل على العديد من الجوائز الدولية من مهرجانات الأفلام التسجيلية والقصيرة ومنها الجائزة الثانية من مهرجان «ليبزج» السينمائي بألمانيا، كما حصل فيلمه «السويس مدينتي» على الجائزة الأولى من مهرجان وزارة الثقافة الأول للأفلام التسجيلية عام 1970، قدم أول أفلامه الروائية الطويلة عام 1972 بعنوان (أغنية على الممر) عن مسرحية بنفس الاسم للأديب (على سالم)، وقدم عدد كبير من الأفلام السينمائية الناجحة منها: (العار)، (الكيف)، (جري الوحوش)، (البيضة والحجر)، (اعدام ميت)، كما أخرج العديد من المسلسلات التلفزيونية منها نجمة الجماهير ، البوابة الثانية وغيرهم من الاعمال المميزة.