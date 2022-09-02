شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز: غازبروم الروسية تقرر إغلاق خط توريد الغاز لأوروبا لأجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مراسل قناة إكسترا نيوز من موسكو، فى خبر عاجل إن شركة غازبروم الروسية تقرر إغلاق خط توريد الغاز إلى أوروبا "نورد ستريم1"، إلى أجل غير مسمى.

وفى وقت سابق قطعت شركة "جازبروم إكسبورت" الخميس إمدادات الغاز عن شركة الطاقة الفرنسية "إنجي"، بعد تخلفها عن سداد مدفوعات مترتبة عليها عن شهر يوليو.

وذكرت شركة "غازبروم إكسبورت" الثلاثاء، أنها لم تتسلم المدفوعات من الشركة الفرنسية وأخطرتها بالتعليق الكامل لإمدادات الغاز اعتبارا من 1 سبتمبر وحتى لحظة السداد.

وتمتلك "إنجي" أكبر شبكة لنقل الغاز في أوروبا، وهي أكبر مشغل لتخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا من حيث القدرات الاستيعابية.

والشركة أحد المساهمين في شركة Nord Stream AG، مشغل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 1"، كما أنها أحد المستثمرين الأوروبيين في مشروع "السيل الشمالي 2".

وتم توريد الغاز الطبيعى الروسى إلى فرنسا لمدة 45 عاما، وتجاوز إجمالي الصادرات 427 مليار متر مكعب.