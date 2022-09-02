شكرا لقرائتكم خبر عن بالتواريخ.. تفاصيل الظواهر الفلكية خلال شهر سبتمبر أبرزها الاعتدال الخريفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أهم الظواهر الفلكية خلال شهر سبتمبر الجارى، حيث تترائى الكواكب الثلاثة (المريخ والمشترى وزحل) مجتمعة الساعة 11:00 مساء تقريبا وحتى غروب زحل الساعة 3:45 صباحا تقريبا فى اول الشهر، ثم عند الساعة 1:50 تقريبا فى نهاية الشهر.

كما يترائى مثلث الصيف المكون من النجوم الثلاثة اللامعة (الطير/ النسر الطائر - فيجا/ النسر الواقع - دنيب/ ذنب الدجاجة) طوال شهر سبتمبر عند دخول الليل وحتى غروب فيجا الساعة 3:20 صباحا تقريبا فى أول الشهر، ثم عند الساعة 1:30 تقريبا فى نهاية الشهر.

وتترائى مجموعة العقرب ومجموعة القوس (براد الشاي) باتجاة الجنوب عند دخول الليل وحتى غروب العقرب الساعة 10:30 مساء تقريبا، بينما تتقدم مجموعة الجبار الشهيرة فى السماء لتشرق الساعة 1:30 صباحا فى اول الشهر، ثم عند منتصف الليل تقريبا فى نهاية سبتمبر.

3 سبتمبر - القمر وانتاريوس

يقترن القمر مع النجم الاحمر انتاريوس (قلب العقرب) حيث يظهر اسفل القمر عند دخول الليل فى ذلك اليوم وحتى غروبهما الساعة 10:20 مساءً تقريبا.

6 سبتمبر - المريخ والدبران

يقترن كوكب المريخ مع نجم الدبران (عين الثور) المائل لونه إلى الحمرة حيث نراهما متجاوران فى السماء عند شروقهما الساعة 11:00 مساءً تقريبا وحتى ظهور الشفق الصباحى فجر اليوم التالى..

8 سبتمبر - القمر وزحل

يقترن القمر مع كوكب زحل عند دخول الليل فى ذلك اليوم حيث نراهما متجاوران فى السماء حتى غروبهما الساعة 4:00 صباحا تقريبا من فجر اليوم التالي

10 سبتمبر - إكتمال القمر (بدر شهر صفر)

يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا فى الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز كامل استدارة قرص القمر فى هذه الفترة دون أجهزة، اما ذروة البدر الكامل فستكون فى 10 سبتمبر بإذن الله حيث يكتمل قرص القمر ويبلغ لمعانه 99.7%، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الذرة لأنه يتم حصاد الذرة فى هذا الوقت من العام

كما يُعرف باسم هارفست مون Harvest Moon، وهو البدر الذى يسبق وقت الاعتدالين من كل عام، ووقت إكتمال القمر هو أفضل وقت فى الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

11 سبتمبر - القمر والمشتري

يقترن القمر مع كوكب المشترى (عملاق المجموعة الشمسية) عند شروقهما الساعة 7:10 مساءً تقريبا وحتى ظهور الشفق الصباحى فجر اليوم التالي

15 سبتمبر - القمر وبلايدس

يقترن القمر مع الحشد النجمى Pleiades الأخوات السبع (الثريا) عند شروقهما الساعة 9:30 مساءً تقريبا ويظلا بالسماء حتى ظهور الشفق الصباحى فجر اليوم التالى

16 سبتمبر - نبتون فى التقابل مع الشمس

سيكون الكوكب العملاق الأزرق نبتون فى وضع التقابل مع الشمس بالنسبة للأرض حيث يضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، ولذلك سيكون مرئيًا طوال الليل وأكثر إشراقا من أى وقت آخر من العام، وهو أفضل وقت لمشاهدة نبتون وتصويره. ونظرا لبعد نبتون الشديد عن الأرض، سيظهر الكوكب كنقطة زرقاء صغيرة فى جميع التلسكوبات الصغيرة والمتوسطة.

17 سبتمبر - القمر والمريخ

يقترن القمر مع كوكب المريخ عند شروقهما الساعة 10:15 مساءً فى ذلك اليوم حيث نراهما متجاوران فى السماء حتى ظهور الشفق الصباحى فجر اليوم التالى

20 سبتمبر - القمر وبولوكس

يقترن القمر مع النجم بولوكس فى برج الجوزاء/ التوأمان، حيث نراهما متجاوران فى السماء عند شروقهما بعد منتصف الليل بنصف ساعة تقريبا وحتى ظهور الشفق الصباحى فجر اليوم التالي

23 سبتمبر - الاعتدال الخريفي

تكون ذروة الاعتدال الخريفى فلكيا فى هذا اليوم حيث تشرق الشمس عمودية تماما على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار على الكرة الارضية، علما بان الاعتدال الخريفى يكون فى نصف الكرة الشمالى يقابله الاعتدال الربيعى فى نصف الكرة الجنوبى، ثم يبدأ طول النهار فى النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن فى 23 ديسمبر القادم حيث الانقلاب الشتوى (ذروة الشتاء فلكيا)، وفيه نلاحظ زيادة طول الليل عن طول النهار

25 سبتمبر - القمر الجديد (محاق ربيع الأول)

يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها فى ذلك اليوم حيث يكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض، لذلك لن يكون القمر مرئيا فى السماء طوال الليل فى ذلك اليوم.. وتعتبر هذه الليلة هى أفضل الليالى الليلاء خلال الشهر عموما والتى يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة

26 سبتمبر - المشترى فى التقابل مع الشمس

سيكون كوكب المشترى (عملاق المجموعة الشمسية) فى وضع التقابل مع الشمس بالنسبة للأرض حيث يضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس.. ولذلك سيكون مرئيًا طوال الليل وأكثر إشراقا من أى وقت آخر من العام، وهو أفضل وقت لمشاهدة المشترى وأقماره الأربعة الكبيرة وتصويرها.

30 سبتمبر - القمر وانتاريوس

يقترن القمر مع النجم الاحمر انتاريوس (قلب العقرب) للمرة الثانية خلال هذا الشهر حيث يظهر هلال القمر عن يمين انتاريوس عند دخول الليل فى ذلك اليوم وحتى غروبهما الساعة 8:30 مساءً تقريبا.

يجب التنويه بأن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أى أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومى على الأرض باستثناء الظواهر النهارية مثل كسوف الشمس أو مرور كوكب عطارد أو الزهرة امام قرص الشمس حيث أن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا، أما باقى الظواهر الفلكية فتحدث ليلا أثناء غياب الشمس ومشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.