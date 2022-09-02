شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة: مخزون السلع الاستراتيجية بالأسواق يتجاوز 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها: الحكومة تنفى نقص السلع الاستراتيجية فى الأسواق: المخزون يتجاوز 6 أشهر.

الحكومة تنفى نقص السلع الاستراتيجية فى الأسواق: المخزون يتجاوز 6 أشهر

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر، مؤكدةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

"التضامن" تصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابى تصادم قطار بميكروباص فى فاقوس

تتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الحادث الأليم الذى تعرضت له قرية أكياد البحرية مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، حيث اصطدام قطار بسيارة ميكروباص، وأسفر عن ثلاث وفيات وإصابة 11 آخرين تم نقلهم لمستشفي فاقوس العام.

ارتفاع أعداد الضحايا فى حادث أتوبيس السويس إلى 8 وفيات و43 مصابا

أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، عن ارتفاع أعداد الضحايا في حادث انقلاب اتوبيس سياحي بطريق السويس العين السخنة ناحية الجلالة إلى 8 وفيات.

محافظة القاهرة تنفى إزالة مقبرة عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين

نفت محافظة القاهرة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بشأن إزالة مقبرة عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين ضمن أعمال التطوير التى تجرى بالمنطقة المحيطة بها ، وأن ما يتم تداوله بهذا الشأن عار تمامًا من الصحة.

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات السودان إلى 105 قتلى وإصابة 96 آخرين

أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 105 أشخاص وإصابة 96 في أنحاء البلاد منذ بداية الخريف وحتى الجمعة.

ارتفاع ضحايا تفجير مسجد بولاية هرات الأفغانية إلى 28 قتيلا و45 جريحا

قالت وسائل إعلام أفغانية، إن عدد الضحايا الذى سقطوا نتيجة هجوم على المصليين داخل مسجد بولاية هرات غرب أفغانستان، ارتفع إلى 28 قتيلا و45 جريحا.

يونيسيف: مقتل 400 طفل فى فيضانات باكستان وتضرر ما لا يقل عن 18 ألف مدرسة

قالت منظمة يونيسيف، إن الفيضانات الكارثية فى باكستان أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص بما فى ذلك حوالى 400 طفل فى الوقت الذى تضرر أو دمر أكثر من 1.1 مليون منزل.

50 ألف جنيه للمتوفى.. التضامن تعلن صرف تعويضات لضحايا حادث قطار الشرقية

أعلن عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى محافظة الشرقية، انتقال فريق من مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية، إلى مستشفى فاقوس المركزي؛ للاطمئنان على المصابين جراء وقوع حادث اصطدام قطار بسيارة ميكروباص بالقرب من مزلقان قرية إكياد البحرية، الذى أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرين بكدمات وإصابات بالغة جراء الحادث.

مطار القاهرة الدولى ينظم اليوم 484 رحلة جوية لنقل أكثر من 71 ألف راكب

ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة أكثر من 71 ألف راكب على مدار 24 ساعة وذلك على متن 484 رحلة جوية سفر ووصول إلى عدة وجهات مختلفة.

السكة الحديد: تصدر بيانا عن أسباب حادث قطار الصالحية.. اعرف التفاصيل

اعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها أنه أثناء مسير قطار رقم 175 ركاب أبوكبير/ الصالحية صباح اليوم فى المسافة ما بين فاقوس واكياد بالكيلو 20/800 فوجئ قائد القطار بسيارة ميكروباص تحمل رقم(7945 وه ج) تعبر السكة من مكان غير شرعى وغير معد للعبور رغم وجود مزلقان شرعي للعبور بالكيلو 21/600 مزلقان اكياد وعلى مسافة 800 متر من هذا المكان الغير معد للعبور وتم إطلاق السارينة أكثر من مرة وحاول قائد القطار الرباط إلا أن سائق الميكروباص أصر على العبور مما أدى إلى الاصطدام بها مما أدى إلى وجود إصابات ووفيات وتم إبلاغ الشرطة والأجهزة المعنية فى حينه وتم القبض علي سائق الميكروباص اثناء محاولته للهروب.

تصل 86٪ بالقاهرة.. تعرف على نسب الرطوبة بجميع الأنحاء حتى الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة حتى الأربعاء المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

مليون و740 ألف خدمة قدمتها مستشفيات الصحة بالإسكندرية ومطروح خلال 3 أشهر

قدمت مستشفيات محافظتي مطروح والإسكندرية، خدماتها لزائري المحافظتين والمقيمين بهما خلال الثلاثة أشهر الماضية (يونيو، يوليو، أغسطس)، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، للتأمين الطبي خلال فصل الصيف، تزامنًا مع زيادة أعداد المترددين على المدن الساحلية.

البحوث الفلكية: انتهاء الصيف 23 سبتمبر غير صحيح دائما ومرتبط بدوران الأرض

قال الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن بداية الفصول فلكيا تعتمد على دوران الأرض حول الشمس، وخلال يوم 23 سبتمبر تكون الأرض فى النقطة التى ينتهى فيها فصل الصيف ويأتى فصل الخريف وهذا غالبا صحيح ومرتبط بدوران الأرض حول الشمس.

انطلاق اختبارات "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب الكروية فى المنصورة.. فيديو

رصدت قناة "ON"، انطلاق اختبارات مشروع "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب الكروية فى المنصورة، وهو البرنامج الأكبر الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لاكتشاف المواهب في مصر.